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مليشيا الحوثي تدمر قصر السخنة التاريخي بالحديدة

Time منذ ساعة
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مليشيا الحوثي تدمر قصر السخنة التاريخي بالحديدة

صنعاء‎ (صدى):
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة.

وقال معمر الارياني " إن مليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن " .

وأضاف أن قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت قلعة ميدي التاريخية وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في زبيد وباجل والزيدية والزهرة إلى أماكن للتدريب وتخزين الأسلحة وثكنات عسكرية ومعتقلات للمناهضين لانقلابها والرافضين لسياساتها العبثية.

وناشد الإرياني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن ومقومات السياحة اليمنية، والتدخل لحمايتها باعتبارها جزء من التراث الإنساني.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ربما الأرض تحتها ماء اصلا أو مدفونة بالرمال ولا يوجد عزاز تستند
دكتور رايق بن فايق
ربما الأرض تحتها ماء اصلا أو مدفونة بالرمال ولا يوجد عزاز تستند
.M.
اللهم لا شماته بس يعني الحين هذا قدوتها هالمغني 🤭 يخسارة تربية الأهل للبنات أكثر البنات يعيشن حياة مرفهه وفي الأخير تفسد وتدشر ولايهمها شيء اسمه شرف .
عدو الخونة
لماذا لا تبلع عنه اذا كنت صادق؟ وهل يعتبر نايف السالم شريكا له ان لم يكن امام القانون فعند الله ا لانه وافق على هذا ونشره كما نشر العديد من التعليقات التي تطعن في عرض الشيخ ولا تزال مبثوثة في صفحته هذه بينما نجده يدقق على ويحجب التعليقات التي تفند تلك التعليقات وتفضح اصحابها
ابوبدر
من اكل الفلفل الله يصلحهم حارين 🤭

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