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إصابة 3 مدنيين إثر سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية

Time منذ ساعة
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إصابة 3 مدنيين إثر سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية

جازان (صدى):
أعلن الدفاع المدني في جازان عن مباشرة سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد آل صمغان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

وتابع أنه تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث، وقد نتج عنه إصابة (3) مدنيين - رجل وطفلان - بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان.

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ابي الاجر لي والكل من يقرأ أستغفر الله العضيم الرحيم سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولااله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم صلي على محمد صلاة تزيل بها الهم والخوف والاوهام وتشفينا بها من جميع الامراض وال الم والاسقام وتقضي بها ديننا وحوائجنا يارحمن اللهم اغفر وارحم أنت الاعز الاكرم اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات🤲💝
ابي الاجر لي والكل من يقرأ أستغفر الله العضيم الرحيم سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولااله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله
صلو على من ولد يتيما....💔 وعاش عضيما...💖 ومات كريما..💞 صلو على من يشفع لنا اللهم صلي على المختار أحمد انه ازكى الانام وخير من وطئ الثرى 💗💗💗💫
ابي الاجر لي والكل من يقرأ أستغفر الله العضيم الرحيم سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولااله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله
سبحان الله العضيم الرحيم سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولااله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم ارحمنا برحمتك الذي وسعة كل شيء اللهم اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمتهو احد من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أنا وكل من قال أمين 🤲💖✨
ابي الاجر لي والكل من يقرأ أستغفر الله العضيم الرحيم سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولااله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله
أستغفر الله العظيم من كلِّ ذنب أذنبته, أستغفر الله العظيم من كل فرْض تركتُه, أستغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمتُه, أستغفر الله العظيم من كل صالح جفوتُه, أستغفر الله العظيم من كل ظالم صاحبتُه, أستغفر الله العظيم من كل بِرٍّ أجَّلتُه, أستغفر الله العظيم من كل ناصح أهنتُه, أستغفر الله العظيم من كل محمود سئمتُه, أستغفر الله العظيم من كلِّ زور نطقت به, أستغفر الله العظيم من كل حق أضعتُه, أستغفر الله العظيم من كل باطل اتبعتُه, أستغفر الله العظيم من كل وقت أهدرتُه, أستغفر الله العظيم من كل ضمير قتلتُه, أستغفر الله العظيم من كل سِرٍّ أفشيتُه, أستغفر الله العظيم من كل أمين خدعتُه, أستغفر الله العظيم من كل وعد أخلفتُه, أستغفر الله العظيم من كل عهد خُنته, أستغفر الله العظيم من كل امرئ خذلتُه, أستغفر الله العظيم من كل صواب كتمتُه, أستغفر الله العظيم من كل خطأ تفوهت به, أستغفر الله العظيم من كل لغو سمعتُه, أستغفر الله العظيم من كل حرام نظرت إليه, أستغفر الله العظيم من كل كلام لهوت به, أستغفر الله العظيم من كل إثم فعلته, أستغفر الله العظيم من كل نصح خالفته, أستغفر الله العظيم من كل علم نسيتُه, أستغفر الله العظيم من كل شكٍّ أطعتُه, أستغفر الله العظيم من كل ظن لازمتُه, أستغفر الله العظيم من كل ضلال عرفتُه, أستغفر الله العظيم من كل دَين أهملته, أستغفر الله العظيم من كل ذنب تبت لك به, أستغفر الله العظيم من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني به غيرك, أستغفر الله العظيم من كل ما وعدتُك به ثم عدتُ فيه من نفسي ولم أوفِ به, أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبتُه في ضياء النهار, أوسواد الليل, في ملأ أو خلا، أوسرًّا أوعلانية, أستغفر الله العظيم من كل مال اكتسبته بغير حق, أستغفر الله العظيم من كل علم سُئلت عنه فكتمتُه, أستغفر الله العظيم من كل قول لم أعمل به وخالفته, أستغفر الله العظيم من كل فرْض خالفته, ومن كل بدعة اتبعتها, أستغفر الله العظيم من كل نعمة أنعمتَ عليَّ بها فاستعنتُ بها على معصيتك, اللهم إني سامحتُ كلَّ من أخطأ في حقي, فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, وصلى الله على سيِّدنا محمد, وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين.
ابي الاجر لي والكل من يقرأ أستغفر الله العضيم الرحيم سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولااله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله
أستغفر الله العظيم من كلِّ ذنب أذنبته, أستغفر الله العظيم من كل فرْض تركتُه, أستغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمتُه, أستغفر الله العظيم من كل صالح جفوتُه, أستغفر الله العظيم من كل ظالم صاحبتُه, أستغفر الله العظيم من كل بِرٍّ أجَّلتُه, أستغفر الله العظيم من كل ناصح أهنتُه, أستغفر الله العظيم من كل محمود سئمتُه, أستغفر الله العظيم من كلِّ زور نطقت به, أستغفر الله العظيم من كل حق أضعتُه, أستغفر الله العظيم من كل باطل اتبعتُه, أستغفر الله العظيم من كل وقت أهدرتُه, أستغفر الله العظيم من كل ضمير قتلتُه, أستغفر الله العظيم من كل سِرٍّ أفشيتُه, أستغفر الله العظيم من كل أمين خدعتُه, أستغفر الله العظيم من كل وعد أخلفتُه, أستغفر الله العظيم من كل عهد خُنته, أستغفر الله العظيم من كل امرئ خذلتُه, أستغفر الله العظيم من كل صواب كتمتُه, أستغفر الله العظيم من كل خطأ تفوهت به, أستغفر الله العظيم من كل لغو سمعتُه, أستغفر الله العظيم من كل حرام نظرت إليه, أستغفر الله العظيم من كل كلام لهوت به, أستغفر الله العظيم من كل إثم فعلته, أستغفر الله العظيم من كل نصح خالفته, أستغفر الله العظيم من كل علم نسيتُه, أستغفر الله العظيم من كل شكٍّ أطعتُه, أستغفر الله العظيم من كل ظن لازمتُه, أستغفر الله العظيم من كل ضلال عرفتُه, أستغفر الله العظيم من كل دَين أهملته, أستغفر الله العظيم من كل ذنب تبت لك به, أستغفر الله العظيم من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني به غيرك, أستغفر الله العظيم من كل ما وعدتُك به ثم عدتُ فيه من نفسي ولم أوفِ به, أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبتُه في ضياء النهار, أوسواد الليل, في ملأ أو خلا، أوسرًّا أوعلانية, أستغفر الله العظيم من كل مال اكتسبته بغير حق, أستغفر الله العظيم من كل علم سُئلت عنه فكتمتُه, أستغفر الله العظيم من كل قول لم أعمل به وخالفته, أستغفر الله العظيم من كل فرْض خالفته, ومن كل بدعة اتبعتها, أستغفر الله العظيم من كل نعمة أنعمتَ عليَّ بها فاستعنتُ بها على معصيتك, اللهم إني سامحتُ كلَّ من أخطأ في حقي, فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, وصلى الله على سيِّدنا محمد, وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين.

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