شاهد.. أبرز الأحداث التعليمية في ‎عهد الملك سعود 

الرياض (صدى):
كشفت صور متداولة، عن أبرز الأحداث التعليمية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله-
وبحسب الصور فإن الملك سعود- طيب الله ثراه- مؤسس النهضة التعليمية، بدأ بتتركيز اهتمامه بالنهضة التعليمية في المملكة منذ ولايته للعهد.
وأنشأ الملك سعود-رحمه الله- المعاهد التعليمية الخاصة مثل " معهد الأنجال ومعهد الكريمات، بالإضافة إلى وافتتاح معهد الرياض العلمي وغيرهم.
وكانت انتشرت صورة نادرة، لزيارة الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، إلى مستشفى الظهران في مايو 1958م.
وظهر في الصورة الملك فيصل بن عبدالعزيز " الأمير آنذاك " والملك فهد بن عبدالعزيز " الأمير آنذاك " والأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية، وفي الخلف يظهر الأمير سلطان بن عبدالعزيز.