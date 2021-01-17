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شاهد.. أخبار مفرحة للطلاب بخصوص المقررات الدراسية في الفصل الثاني

Time منذ 45 دقيقة
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شاهد.. أخبار مفرحة للطلاب بخصوص المقررات الدراسية في الفصل الثاني

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن الخطة الدراسية المطورة للتعليم عن بُعد مع أول يوم من الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضافت " التعليم "، أن الخطة الدراسية  تطبق على المرحلة الابتدائية والمتوسطة، لافتة:" التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية المطورة، حذف حصص النشاط والتركيز على تطوير المهارات وتقليص عدد الساعات التي يدرسها الطالب، وزيادة التعليم الذاتي في مادة القرآن ".

 

وأشارت:" زيادة الوزن النسبي لمواد الرياضيات والعلوم، والدراسات الإسلامية "، لافتة إلى تخفيض الوزن النسبي لمواد اللغة العربية والتربية الفنية، والتربية البدنية للبنين، والتربية الأسرية للبنات.

وتابعت:" إعادة توزيع الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني في التعليم عن بعد: الصفوف الأولية للمقررات من 30 حصة إلى 25 حصة، بينما الصفوف العليا من 33 حصة إلى 28 حصة، والمرحلة المتوسطة من 35 إلى 29 حصة ".

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أحدث التعليقات

محمد
المعلمين في بيوتهم والكتب اولياء الامور ذهبوا الاستلامها وش ذا الجهود اللي بذلتوها ياوزارة التعليم
كجمغلو
جميل جدا
¥ ولد نجد ¥
تفاهات
اللهو البرى
مانهاتن الصحرا.. مثلها ومثل مدينة شبام ف اليمن.
اللهو البرى
كنها تقول انقلع بس.. ههههه

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