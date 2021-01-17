الأعداد السابقة للصحيفة

التعليم: تكامل الجهود في انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

Time منذ ساعة
Views 1603
Comment 2
التعليم: تكامل الجهود في انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

الرياض (صدى):
أكد مساعد وزير التعليم الدكتور آل فهيد، أن العملية التعليمية في اليوم الأول من انطلاق الفصل الدراسي الثاني سارت وفق ما هو مخطط له وبشكل ميسّر.

وقال أن المدارس استقبلت الطلاب والطالبات لاستلام كتبهم الدراسية، وفق خطة زمنية في عمليات التوزيع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن التقارير التي وصلت للوزارة أظهرت انسيابية تامة في عمليات التوزيع.

وأضاف أن منصة مدرستي بدأت منذ الصباح تسجيل دخول الطلاب والطالبات من دون ملاحظات، وتم تفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية المطوّرة، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة العمل لخدمة الطالب والطالبة، وتضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
المعلمين في بيوتهم والكتب اولياء الامور ذهبوا الاستلامها وش ذا الجهود اللي بذلتوها ياوزارة التعليم
كجمغلو
جميل جدا
¥ ولد نجد ¥
تفاهات
اللهو البرى
مانهاتن الصحرا.. مثلها ومثل مدينة شبام ف اليمن.
اللهو البرى
كنها تقول انقلع بس.. ههههه

أخر الأخبار

شاهد.. هيفاء وهبي تفاجىء جمهورها بالحجاب والملابس الرياضية
شاهد.. هيفاء وهبي تفاجىء جمهورها بالحجاب والملابس الرياضية
Time منذ دقيقة Views 47
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء توقيعه في سجل الجامعة العربية أثناء زيارته لمصر
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء توقيعه في سجل الجامعة العربية أثناء زيارته لمصر
Time منذ 13 دقيقة Views 1252
السبب الحقيقي وراء رحيل بلعمري عن الشباب 
السبب الحقيقي وراء رحيل بلعمري عن الشباب 
Time منذ 24 دقيقة Views 1786
الهام الفضالة في موقف محرج
الهام الفضالة في موقف محرج
Time منذ 27 دقيقة Views 257
مضاربة بين باكستانيين على الهواء
مضاربة بين باكستانيين على الهواء
Time منذ 28 دقيقة Views 451
لقطات من حفل اعتزال محمد عبدالجواد
لقطات من حفل اعتزال محمد عبدالجواد
Time منذ 28 دقيقة Views 221
شاهد.. أبرز الأحداث التعليمية في ‎عهد الملك سعود 
شاهد.. أبرز الأحداث التعليمية في ‎عهد الملك سعود 
Time منذ 35 دقيقة Views 1418
شاهد.. أخبار مفرحة للطلاب بخصوص المقررات الدراسية في الفصل الثاني
شاهد.. أخبار مفرحة للطلاب بخصوص المقررات الدراسية في الفصل الثاني
Time منذ 45 دقيقة Views 1935
التعليم: تكامل الجهود في انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني
التعليم: تكامل الجهود في انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني
Time منذ ساعة Views 1603
قرار صادم من الأهلي تجاه ساريتش ومارين 
قرار صادم من الأهلي تجاه ساريتش ومارين 
Time منذ ساعة Views 2312