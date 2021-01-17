قرار صادم من الأهلي تجاه ساريتش ومارين 

نواف السالم (صدى):
فتحت إدارة الأهلي خيار الوصول إلى تسوية مع أحد اللاعبين البوسني ألفيس ساريتش أو الألماني ماركو مارين.
ويعتزم الأهلي التعاقد مع مدافع لتدعيم خط الدفاع بديلاً لأحدهما، بالإضافة إلى عدم تجديد إعارة الغاني صامويل أوسو.
وكانت تقارير صحفية كشفت عن خطوة مفاجئة من إدارة النادي الأهلي، من أجل عودة إلفيس ساريتش لقائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
يذكر أن إدارة الأهلي تبحث تسويق عقد الثنائي ماركو مارين ولوكاس ليما، من أجل إعادة تسجيل إلفيس ساريتش في الفترة الشتوية.