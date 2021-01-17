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قرارات غير مسبوقة تنصف الموظفين: إجازة للجميع تتراوح بين 120 يوما وسنة 

Time منذ 56 دقيقة
Views 2824
قرارات غير مسبوقة تنصف الموظفين: إجازة للجميع تتراوح بين 120 يوما وسنة 

نايف السالم (صدى):
يغفل الكثير من العمال حقوقهم بسبب عدم إلمامهم بالقوانين التي تحفظها لهم لدى أصحاب العمل، ولذلك فإن المادة 116 من نظام العمل تنص على:" لا يجوز إجبار العامل على إجازة دون أجر إلا بموافقته ".

واستندت المادة 117:"  لا يجوز فصل الموظف أثناء الإجازة المرضية إلا إذا انتهت المدة المسموح بها وهي 120 يوما، كما يمكن للموظف وصل الإجازة المرضية بالإجازة السنوية ".

وحول الفرق بين الإجازة المرضية وإجازة إصابة العمل، فالإجازة المرضية مدتها ١٢٠ يوما وخاضعة لنظام العمل، بينما إجازة إصابة العمل تصل مدتها إلى سنة وخاضعة إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

وعن الأثر القانوني على صاحب العمل: سابقاً كانت الغرامة ٥٠٠٠ ريال على كل موظف لم يستلم عقده،  بينما حالياً الغرامة ١٠٠٠ ريال على كل موظف لم يتم توثيق عقده.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هذا بعض من ماقيل من جلسات زمان في المقاهي،والتي تعتبر ملتقى وتبادل أطراف الأحاديث وتمضية الأوقات الجميلة.. يـا قهـوجـي جـيـب ثـلاجـة * * *وعبّـي حجـر واضبـط الـبـراد حـنّـا تـرانـا عـلـى حـاجـة * * * جينـاك صـدفـة بــلا ميـعـاد ( # # # ) وهذا آخر يقول وهو داخل القهوة : ياقهـوجـي ظـبــط الـبــراد **** وبرفقـتـه جـيــب تعـمـيـره حاكـم حلـو والكاسـات جــداد**** لا يكـون مـاصـخ ولا شـيـره..
خالد
سبحان الله يعني لازم يموت ناس علشان يصلحون الطريق . شكرا لسمو الامير .... والمفروض يتم محاسبة المجرمين
مربي الطواقي
الطواقي ضيعو طواقيهم. في حديقه مرابط
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف من قوة الإرتطام.
فبصل
اي كارثه. الله يكورث دماغك المتعصب ههههههههه

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