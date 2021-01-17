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الفتح يقترب من ضم كريستيان كويفا في الميركاتو الشتوي 

Time منذ ساعة
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الفتح يقترب من ضم كريستيان كويفا في الميركاتو الشتوي 

نواف السالم (صدى):
اقترب نادي ‎الفتح من ضم اللاعب البيروفي كريستيان كويفا، البالغ من العمر 29 عامًا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب رحيل كريستيان كويفا عن نادي يني مالاتيا سبور التركي الذي انضم له في أغسطس الماضي 2020.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هناك خلاف مع حمزة أوغلو المدير الفني للنادي التركي تسبب في استبعاد لاعب الوسط الدولي من تشكيلة الفريق وقرر النادي بيعه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتمتع كويفا بكفاءة كبيرة تناسب تنافس الهلال على كافة الألقاب المحلية وكذلك دوري أبطال آسيا ، لكن سيتعين عليه البقاء في أفضل حالة بدنية من أجل حسم الصفقة سريعا.

وخاض كريستيان كويفا ثماني مباريات مع يني مالاتيا سبور في الدوري التركي الممتاز، وكانت آخر مباراة شارك فيها في الثامن من نوفمبر الماضي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هذا بعض من ماقيل من جلسات زمان في المقاهي،والتي تعتبر ملتقى وتبادل أطراف الأحاديث وتمضية الأوقات الجميلة.. يـا قهـوجـي جـيـب ثـلاجـة * * *وعبّـي حجـر واضبـط الـبـراد حـنّـا تـرانـا عـلـى حـاجـة * * * جينـاك صـدفـة بــلا ميـعـاد ( # # # ) وهذا آخر يقول وهو داخل القهوة : ياقهـوجـي ظـبــط الـبــراد **** وبرفقـتـه جـيــب تعـمـيـره حاكـم حلـو والكاسـات جــداد**** لا يكـون مـاصـخ ولا شـيـره..
خالد
سبحان الله يعني لازم يموت ناس علشان يصلحون الطريق . شكرا لسمو الامير .... والمفروض يتم محاسبة المجرمين
مربي الطواقي
الطواقي ضيعو طواقيهم. في حديقه مرابط
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف من قوة الإرتطام.
فبصل
اي كارثه. الله يكورث دماغك المتعصب ههههههههه

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