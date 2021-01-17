الفتح يقترب من ضم كريستيان كويفا في الميركاتو الشتوي 

نواف السالم (صدى):
اقترب نادي الفتح من ضم اللاعب البيروفي كريستيان كويفا، البالغ من العمر 29 عامًا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب رحيل كريستيان كويفا عن نادي يني مالاتيا سبور التركي الذي انضم له في أغسطس الماضي 2020.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن هناك خلاف مع حمزة أوغلو المدير الفني للنادي التركي تسبب في استبعاد لاعب الوسط الدولي من تشكيلة الفريق وقرر النادي بيعه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويتمتع كويفا بكفاءة كبيرة تناسب تنافس الهلال على كافة الألقاب المحلية وكذلك دوري أبطال آسيا ، لكن سيتعين عليه البقاء في أفضل حالة بدنية من أجل حسم الصفقة سريعا.
وخاض كريستيان كويفا ثماني مباريات مع يني مالاتيا سبور في الدوري التركي الممتاز، وكانت آخر مباراة شارك فيها في الثامن من نوفمبر الماضي.