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توجيه عاجل من أمير الجوف 

Time منذ 46 دقيقة
Views 2452
Comment 1
توجيه عاجل من أمير الجوف 

الجوف  (صدى):
أصدر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، توجيها عاجلا بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، ويأتي ذلك بعدما شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين،

 

وأكد على إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها، فيما قال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، إنه تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء؛ حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيهه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه.

وأشار " الشرعان "، إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة؛ حيث أنه مخصص لمكبّ النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة.

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أحدث التعليقات

ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
‏كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
د محمد ماجد بخش
تفاعل وتوحد تمثيل مجال الكتلة الذرية بدلالة الثقالة القياسية المغناطيسية

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