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بالفيديو.. مسؤول مصري يعتدي على امرأة ويهينها: "هديكي بالجزمة"

Time منذ 13 دقيقة
Views 465
بالفيديو.. مسؤول مصري يعتدي على امرأة ويهينها: "هديكي بالجزمة"

(صدى):
أظهر مقطع فيديو مسؤول  مصري يعتدي لفظياً على امرأة ويهينها:" وطي صوتك يا بت، هديكي بالجزمة "، مما أثار المقطع موجة من الغضب العارم في الشارع المصري وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة.

ووفقا الشهود عيان على الواقعة، فإن المشادة حدثت بسبب رغبة السيدة بالدخول أثناء التعقيم فتدخل أحد أفراد من أمن الحى وتطور الأمر، مما أجبر رئيس الحى على التدخل.

ومن جهته، أوضح العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، أن الواقعة حدثت منذ ٢٧ يوما، وأن السيدة أساءت الأدب مع موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب منعها من دخول مقر الحي، وإغلاقه مؤقتا، لحين انتهاء حملة تعقيم وتطهير مكبرة، تحت إشراف وزارة الصحة، بعد تأكد إصابة ٨ موظفين من موظفي حي ثالث بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل الطبي.

ولفت الالفي، إلى أن حملة تعقيم شاملة لمكاتب الحي وجميع الأجهزة والأوراق والمخازن، تم تنظيمها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تعطيل العمل بمقر الحي وتوقف تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي.

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أحدث التعليقات

ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
‏كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
د محمد ماجد بخش
تفاعل وتوحد تمثيل مجال الكتلة الذرية بدلالة الثقالة القياسية المغناطيسية

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