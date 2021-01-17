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كارثة مدوية تهدد مستقبل النصر بسبب ما حدث خلف الكواليس 

Time منذ 50 دقيقة
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كارثة مدوية تهدد مستقبل النصر بسبب ما حدث خلف الكواليس 

ماجد محمد (صدى):
طالب سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، اليوم الأحد، إدارات الأندية بعدم الحصول على قروض بملايين من البنوك من أجل معالجة الأزمات الطارئة.

وقال " الصرامي ":" عودة بعض إدارات الأندية للبنوك للحصول على قروض بملايين الريالات بفوائد كبيرة و لفترة طويلة يجب رفضها من وزارة الرياضة ".

 

وكان أحد البنوك بالمملكة رفض طلب قرض مقدم من أحد أندية العاصمة بمبلغ 50 مليون ريال، وهو ما أشار إليه الشارع الرياضي أن المقصود هو نادي النصر، نظرا لقرار لجنة الكفاءة المالية باتحاد القدم، بحرمان النصر من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لهم إجراء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، حيث بات النصر ملزمًا بسداد مبلغ يتجاوز 76 مليون ريال، وهو المبلغ المتبقي حتى 31 ديسمبر الماضي.

 

وأصبح النصر مهددًا بعدم الاستفادة من مهلة وزارة الرياضة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تنتهي يوم الخميس المقبل.

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أحدث التعليقات

ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
‏كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
د محمد ماجد بخش
تفاعل وتوحد تمثيل مجال الكتلة الذرية بدلالة الثقالة القياسية المغناطيسية

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