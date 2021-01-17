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ديمبلي يتعدى على حكم مباراة سوسيداد بـ "السباب والشتائم"

Time منذ 58 دقيقة
Views 1498
ديمبلي يتعدى على حكم مباراة سوسيداد بـ "السباب والشتائم"

وكالات (صدى):
أوضح تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، أن النجم عثمان ديمبلي، وجه سبابًا واضحًا إلى حكم مباراة نادي برشلونة ضد ريال سوسيداد، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقام برنامج "L'Equipe D'Estelle" الفرنسي بنشر مقطع فيديو، يظهر خلاله ديمبلي يطلق سبابًا وألفاظًا غير لائقة إلى الحكم، حيث التقطته الكاميرات، مع صوت واضح، في ظل غياب الجماهير، وذلك بسبب عدم احتساب الحكم مونويرا مونتيرو أي خطأ للاعب ريال سوسيداد ما دفعه إلى إهانته.

ولم يحصل ديمبلي على أي بطاقة صفراء أو حمراء، كما لم يعاقبه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لذا يستعد للمشاركة في المباراة النهائية بصورة طبيعية.

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أحدث التعليقات

ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
‏كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
د محمد ماجد بخش
تفاعل وتوحد تمثيل مجال الكتلة الذرية بدلالة الثقالة القياسية المغناطيسية

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