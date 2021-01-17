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في مشهد مهيب.. دبي تعانق الضباب
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
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