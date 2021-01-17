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3 فئات ممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا " فيديو "

Time منذ ساعة
Views 2408
3 فئات ممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا " فيديو "

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن الدراسات لا تزال قائمة حول إمكانية حصول الحوامل على لقاح كورونا ومن هم دون الـ18 عامًا.

وأشار " العبدالعالي "، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إلى الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا، وتشمل من يعاني من الحساسية الشديدة جدا والمفرطة التي تؤدي إلى وعكة صحية مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة حتى يشفى  منها، المصاب بكورونا وحالته لا تزال نشطة سواء بأعراض أو بدون أعراض.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 146 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 356687 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6323 حالة.

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أحدث التعليقات

ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
‏كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
د محمد ماجد بخش
تفاعل وتوحد تمثيل مجال الكتلة الذرية بدلالة الثقالة القياسية المغناطيسية

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