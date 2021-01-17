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وظائف شاغرة في شركة الدواء للخدمات الطبية بالدمام 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1436
وظائف شاغرة في شركة الدواء للخدمات الطبية بالدمام 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة " دمسكو "، عن توافر 3 وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الدمام.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل مسؤول توظيف بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ومهارات الاتصال المتميزة.

 

وتضمنت الوظائف الشاغرة، أخصائي علاقات عامة، بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو التسويق، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال العلاقات العامة، بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ومهارات الاتصال المتميزة.

 

ولفتت إلى حاجتها إلى أخصائي القسم، بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، و تحليل البيانات أو الرؤى لتحديد اتجاهات الصناعة والمستهلكين، والتعاون مع فريق التسويق والموظفين الآخرين الذين يقدمون وينشئون مكونات برامج التسويق.

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أحدث التعليقات

ناصر
رؤية ٢٠٣٠
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة الا بالله . راح فـي خبَــــر كـانَ وآخـواتـــها .
عبدالعزيز
احلى شعب الشعب السعودي 🤣🤣🤣🇸🇦
ابو وليد
لم يعد الدفع الرباعي الخفي اصبح دفع رباعي ودفدفه على المكشوف لفريق ابو خرقه الفاشل
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة الا بالله . إنا لله وإنا إله راجعون . الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .

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