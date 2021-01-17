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متحدث الصحة يكشف عن أمر مؤسف بشأن كورونا 

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة يكشف عن أمر مؤسف بشأن كورونا 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" أبشروا بالخير، مسيطرين على الجائحة في المملكة "، لافتا:" مؤشرات كورونا لدينا مطمئنة ".

وأضاف " العبدالعالي ":" يؤسفنا أن تكون هناك مخالفات للإجراءات الوقائية، ويسعدنا ضبطهم من قِبل الجهات المختصة ".

وأوضح:" إذا لم يأخذ نسبة كبيرة من المجتمع لقاح كورونا سوف تطول فترة تطبيق الإجراءات الوقائية "، مبينا:" من لديه حساسية مفرطة عليه عدم أخذ لقاح كورونا ".

 

ولفت:" الحالات الحرجة في المملكة هبطت بنسبة 86% "، موضحا:" البحوث مستمرة حول أخذ لقاح كورونا للمرأة الحامل ومن هم دون 18 عام ".

وتابع :" وعي المجتمع هو من يقف أمام كل من يشكك بلقاح كورونا ".

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أحدث التعليقات

ناصر
رؤية ٢٠٣٠
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة الا بالله . راح فـي خبَــــر كـانَ وآخـواتـــها .
عبدالعزيز
احلى شعب الشعب السعودي 🤣🤣🤣🇸🇦
ابو وليد
لم يعد الدفع الرباعي الخفي اصبح دفع رباعي ودفدفه على المكشوف لفريق ابو خرقه الفاشل
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة الا بالله . إنا لله وإنا إله راجعون . الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .

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