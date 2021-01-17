الإيرانيون يستغيثون بالمجتمع الدولي بسبب قرار مستبد من " خامنئي " عن لقاح كورونا 

طهران (صدى):
ناشدت جمعية حقوقية إيرانية، المجتمع الدولي للضغط على النظام الحاكم في إيران؛ لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وجاء ذلك ردا على قرار المرشد الأعلى، علي خامنئي، بحظر استيراد أي لقاحات مصنعة في الغرب.
وأطلقت جمعية العدالةالحقوقية، حملة إعلامية بعنوان:" فلتجبروا آيات الله في إيران بإتاحة لقاحات كوفيد-19 للإيرانيين "، في مطالبة لمنظمات المجتمع الدولي للضغط على النظام في طهران للعدول عن قرار حظر استيراد اللقاحات الغربية.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن النظام الإيراني خدع مواطنيه بحقيقة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأخفاه عنهم منذ اليوم الأول لانتشار الوباء؛ وذلك لضمان مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية، في فبراير العام الماضي ".
ودعت الجمعية حكومات دول العالم للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في محنته، ومساعدتهم للحصول على اللقاحات المناسبة، مشيرة إلى جمع تواقيع للحملة الإعلامية.