مفاجأة سارة للمصريين عن الرحلات الجوية إلى قطر 

القاهرة (صدى):
زفت شركة مصر للطيران، مفاجأة سارة بشأن رحلاتها الجوية إلى قطر، لافتة إلى تخفيض بنسبة 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن هذا التخفيض يسري عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير2021 والسفر حتى 27 مارس 2021.
وأشارت الشركة، إلى ضوابط السفر لدولة قطر عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com، والتي تتطلب ضرورة تحميل تطبيق "احتراز – EHTERAZ" قبل السفر وكتابة البيانات المطلوبة.
وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، 18 يناير الجاري.