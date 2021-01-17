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مفاجأة سارة للمصريين عن الرحلات الجوية إلى قطر 

Time منذ ساعة
Views 1794
مفاجأة سارة للمصريين عن الرحلات الجوية إلى قطر 

القاهرة (صدى):
زفت شركة مصر للطيران، مفاجأة سارة بشأن رحلاتها الجوية إلى قطر، لافتة إلى تخفيض بنسبة 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن هذا التخفيض يسري عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير2021 والسفر حتى 27 مارس 2021.

وأشارت الشركة، إلى ضوابط السفر لدولة قطر عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com، والتي تتطلب ضرورة تحميل تطبيق "احتراز – EHTERAZ" قبل السفر وكتابة البيانات المطلوبة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، 18 يناير الجاري.

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أحدث التعليقات

ابوابراهيم
وخصوصا المقاهي الموجوده على طرق السفر.
ابوابراهيم
القيلولة او النوم في الليل كانت بخمسه ريال تلك الأيام.
مو
‏كفوا والله أمير الجوف كفوا
أحمد الشمري
رحم الله ابو فيصل
د محمد ماجد بخش
تفاعل وتوحد تمثيل مجال الكتلة الذرية بدلالة الثقالة القياسية المغناطيسية

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