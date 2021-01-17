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20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

Time منذ 3 ساعات
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20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض (صدى):
‏بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد -19، خلال الفترة من 26 / 5 / 1442هـ حتى 3 / 6 / 1442هـ، (20502) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
يا عيني على التكليفات!!!!! غريب أمر لجنة الحكام المباراة الماضية الهويش والآن الشمراني!! أكثر من علامة استفهام؟؟؟
ابوفيصل
ولا صدمهم ولاشي لأن قرار الحكم صحيح١٠٠٪ بل كان الخطاء على مهاجم الهلال واضح والي يعرف أنظمة كرة القدم يعرف أن الحكم قرارة صحيح والي يجهلها هذي مشكلته ....
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
لا حول ولا قوة إلا بالله.!! والله المواطن مو ناقص هموم عقد النكاح كان 100 والزواج 500 وبقدرة قادر صارت 5000 الاف؟!! عليهم مراجعة العائد المادي وكفاية
عادل عبدالحي حمزة
سيرة
عادل عبدالحي حمزة
ويجيب سيرو أمك

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