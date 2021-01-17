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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 23.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8874.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وأسمنت ينبع، وريدان، والباحة، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب، واكسا التعاونية، وداريه ريت، وملاذ للتأمين، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.37% و 2.20%.

فيما كانت أسهم شركات ريدان، والإنماء، والباحة، وكيمانول، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ريدان، ووفرة، والباحة، وأبو معطي، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 711.86 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.55 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 993 صفقة.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
يا عيني على التكليفات!!!!! غريب أمر لجنة الحكام المباراة الماضية الهويش والآن الشمراني!! أكثر من علامة استفهام؟؟؟
ابوفيصل
ولا صدمهم ولاشي لأن قرار الحكم صحيح١٠٠٪ بل كان الخطاء على مهاجم الهلال واضح والي يعرف أنظمة كرة القدم يعرف أن الحكم قرارة صحيح والي يجهلها هذي مشكلته ....
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
لا حول ولا قوة إلا بالله.!! والله المواطن مو ناقص هموم عقد النكاح كان 100 والزواج 500 وبقدرة قادر صارت 5000 الاف؟!! عليهم مراجعة العائد المادي وكفاية
عادل عبدالحي حمزة
سيرة
عادل عبدالحي حمزة
ويجيب سيرو أمك

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