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إغلاق المنافذ البرية في سلطنة عمان لمدة أسبوع قابلة للتمديد

Time منذ 53 دقيقة
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إغلاق المنافذ البرية في سلطنة عمان لمدة أسبوع قابلة للتمديد

عمان (صدى):
أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد،و ذلك بداً من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.

وأكدت أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض.

ولفتت إلى أن قرار الإغلاق جاء بسبب رصد تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة.

وأشارت إلى أن بعض المخالفات تمثلت في عدم لبس الكِمامة وإقامة التجمعات بأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس لذلك قررت إغلاق المنافذ.

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أحدث التعليقات

رااايق
شحنطة هذي من وين جات *** هههههههههه (شنطة)
رااايق
أتوقع أنه صادة زهايمر من النوع الخفي *** هههههههههههههههه يااا طرامب هذي الحقيبة النووية مش شحنطة فلووووس ** ههههههههههه
ابوبدر
فوائده كثيرة ولكن بيخلي شكمان الواحد شغال طول الوقت كم يوم 🤭🏃‍♂️
سيف
ياعمري اللي تقرف رح نم بس
ابوبدر
الله يرحم الملك عبدالعزيز وكل ابنائه اللي توفاهم الله ويحفظ مليكنا وولي عهده وكافة الاسرة الكريمة آل سعود وكافة شعبنا السعودي العظيم 💚

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