إغلاق المنافذ البرية في سلطنة عمان لمدة أسبوع قابلة للتمديد

عمان (صدى):
أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد،و ذلك بداً من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.
وأكدت أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض.
ولفتت إلى أن قرار الإغلاق جاء بسبب رصد تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة.
وأشارت إلى أن بعض المخالفات تمثلت في عدم لبس الكِمامة وإقامة التجمعات بأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس لذلك قررت إغلاق المنافذ.