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حجب متجر إلكتروني قدم عروض وهمية للمستهلكين

Time منذ ساعة
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حجب متجر إلكتروني قدم عروض وهمية للمستهلكين

علي القحطاني (صدى):
قررت وزارة التجارة حجب متجرين إلكترونيين بسبب مخالفتهما لنظام التجارة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن مخالفات المتجرين تتمثل في تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظاماً.

وأضافت أن أحد المتجرين هو متجر إلكتروني غير مرخص وقدم عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، حيث استدرج المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

ولفتت إلى أن المتجر الآخر قام ببيع الأجهزة الإلكترونية وتأخر في تسليم البضائع المباعة للمشترين خلال المدة المحددة.

ودعت الوزارة المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق "تجاري" ​ أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

رااايق
شحنطة هذي من وين جات *** هههههههههه (شنطة)
رااايق
أتوقع أنه صادة زهايمر من النوع الخفي *** هههههههههههههههه يااا طرامب هذي الحقيبة النووية مش شحنطة فلووووس ** ههههههههههه
ابوبدر
فوائده كثيرة ولكن بيخلي شكمان الواحد شغال طول الوقت كم يوم 🤭🏃‍♂️
سيف
ياعمري اللي تقرف رح نم بس
ابوبدر
الله يرحم الملك عبدالعزيز وكل ابنائه اللي توفاهم الله ويحفظ مليكنا وولي عهده وكافة الاسرة الكريمة آل سعود وكافة شعبنا السعودي العظيم 💚

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