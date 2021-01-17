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وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

Time منذ ساعة
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وزارة العدل تطلق الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة العدل الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق، المنتقلة حديثاً وَفْق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها إلكترونياً عبر بوابة ناجز هنا.

واشتمل الدليل على شرح لخِدْمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع، والحضانة، والوقف، والوصية، والرجعة، والطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.

وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.

ومن الخِدْمات التي تضمنها الدليل "توثيق زواج"، وهي خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي، من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الدخول على "ناجز" اختيار الخِدْمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، وتبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

ويمكن تصفح الدليل الرقمي عبر الرابط : هنا .

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أحدث التعليقات

رااايق
شحنطة هذي من وين جات *** هههههههههه (شنطة)
رااايق
أتوقع أنه صادة زهايمر من النوع الخفي *** هههههههههههههههه يااا طرامب هذي الحقيبة النووية مش شحنطة فلووووس ** ههههههههههه
ابوبدر
فوائده كثيرة ولكن بيخلي شكمان الواحد شغال طول الوقت كم يوم 🤭🏃‍♂️
سيف
ياعمري اللي تقرف رح نم بس
ابوبدر
الله يرحم الملك عبدالعزيز وكل ابنائه اللي توفاهم الله ويحفظ مليكنا وولي عهده وكافة الاسرة الكريمة آل سعود وكافة شعبنا السعودي العظيم 💚

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