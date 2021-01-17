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إيران ترفض التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم

Time منذ 28 دقيقة
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إيران ترفض التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم

وكالات (صدى):
أعلنت إيران رفضها التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم.

وطالبت إيران من الوكالة الدولية عدم نشر تفاصيل "غير ضرورية" عن برنامجها النووي.

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أحدث التعليقات

شوعي
طيب هي اجنبية ليه تحطون صورة سعودية
د محمد ماجد بخش
دمج وحدات التمثيل لا يعني انتسابها لذات الوحدة الثقالية فالثقالة المغناطيسية العددية المحورية الفراغية المكافئة تختلف بمجرد اختلاف مجموعها وتمثيلها العددي
ابونويصر
البلديه احتمال ماتعرف الموقع الكراسي جاري علبها الزمن ويحتاج تعقيم للمطعم حفاضا من تفشي كرونا
زاير
الحكومه الايرانيه تمتلك يورانيوم جاهز التخصيب بنسب مرتفعه اشترته من جهات مجهوله للغرب.
عابر سبيل
عجوز النار كل ذا كره في ترامب الاجودي

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