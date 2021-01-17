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إيران ترفض التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم
منذ 28 دقيقة
1450
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وكالات (صدى):
أعلنت إيران رفضها التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم.
وطالبت إيران من الوكالة الدولية عدم نشر تفاصيل "غير ضرورية" عن برنامجها النووي.
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