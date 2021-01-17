مفاوضات جادة في النصر لحسم ملف العمري قبل دخوله في الفترة الحرة

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، تكثف مفاوضاتها مع عبد الإله العمري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد تعاقده.
وأوضحت التقارير، أن عبدالإله العمري يدخل الفترة الحرة، في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال تلك الفترة دون الرجوع لإدارة النصر.
وأشارت إلى أن إدارة النصر تسعى لإنهاء ملف تجديد عقد العمري خلال الأسبوع الجاري، قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة، فيما يتولى حسين عبد الغني، المشرف العام على الكرة بنادي النصر، المفاوضات من جانب نادي النصر، فيما يمثل اللاعب وكيل أعماله.