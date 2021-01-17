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بالصور.. إخلاء فندق بعد اندلاع حريق في سقفه بالدمام
منذ ساعة
1877
1
الدمام (صدى):
تمكن الدفاع المدني، اليوم الأحد، من إخماد حريقا اندلع في سقف فندق بالدور الثالث في الدمام بالمنطقة الشرقية.
وأوضح الدفاع المدني، أنه تم إخلاء النزلاء احترازيًا لسلامتهم، دون وقوع إصابات.
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أحدث التعليقات
شوعي
طيب هي اجنبية ليه تحطون صورة سعودية
ابونويصر
البلديه احتمال ماتعرف الموقع الكراسي جاري علبها الزمن ويحتاج تعقيم للمطعم حفاضا من تفشي كرونا
زاير
الحكومه الايرانيه تمتلك يورانيوم جاهز التخصيب بنسب مرتفعه اشترته من جهات مجهوله للغرب.
ابن فيصل
تسمعوا كلام محرر الخبر ( يصدم جماهير الهلال ) اي صدمه ياماجد هذي الحقيقة لو فرضنا أنها النصر او الإتحاد او اي نادي كان قلتوا رئيس لجنه الحكام صريح ياخي مااقتنعتوا بالفوده والمصري ورئيس اللجنه ياخي فريقك ضايع من بداية المباراة وله ست جولات ضايع وازعجتونا على بلنتي صياح وزعيق على شي مو صحيح إلى متى هذي الحاله عندكم تبرروا اخفاقاتكم بالتحكيم لتخدير فريق الطواقي ابو صياح
كان زمان
ههههههههههههههـ رشيق
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