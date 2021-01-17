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أردوغان يصرف 640 مليون ليرة على قصره الصيفي من أموال الشعب التركي

Time منذ 57 دقيقة
Views 1665
أردوغان يصرف 640 مليون ليرة على قصره الصيفي من أموال الشعب التركي

وكالات (صدى):
اندلعت موجة غضب عارمة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب القصر الصيفي الذي يشيده في مدينة مارماريس الساحلية بجنوب غرب تركيا، ويتكلف 640 مليون ليرة (85.6 مليون دولار).

وأنفق أردوغان ملايين الليرات على المبنى المكون من 300 غرفة الواقع في خليج أوكلوك، كما جرى تخصيص 20 مليون ليرة أخرى للقصر في عام 2021، وفقًا للميزانية السنوية.

وتم تخصيص 65 ألف متر مربع من الأرض للقصر، الذي من المقرر أن يضم عددًا من القصور الصغيرة مع حمامات سباحة وثلاثة مهابط للطائرات العمودية، فيما تعرض المشروع لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حماية البيئة، بسبب تدمير الطبيعة لإفساح المجال لبنائه.

ويجري تشييد قصر رئاسي ثالث في بلدة أحلات القديمة في مقاطعة بدليس شرقي تركيا، فيما يبني القصور على الرغم من الأزمة الاقتصادية في تركيا جراء تفشي وباء كورونا، وتدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع الديون والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ تركيا.

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أحدث التعليقات

شوعي
طيب هي اجنبية ليه تحطون صورة سعودية
ابونويصر
البلديه احتمال ماتعرف الموقع الكراسي جاري علبها الزمن ويحتاج تعقيم للمطعم حفاضا من تفشي كرونا
ابن فيصل
تسمعوا كلام محرر الخبر ( يصدم جماهير الهلال ) اي صدمه ياماجد هذي الحقيقة لو فرضنا أنها النصر او الإتحاد او اي نادي كان قلتوا رئيس لجنه الحكام صريح ياخي مااقتنعتوا بالفوده والمصري ورئيس اللجنه ياخي فريقك ضايع من بداية المباراة وله ست جولات ضايع وازعجتونا على بلنتي صياح وزعيق على شي مو صحيح إلى متى هذي الحاله عندكم تبرروا اخفاقاتكم بالتحكيم لتخدير فريق الطواقي ابو صياح
كان زمان
ههههههههههههههـ رشيق
عاشق الذكرى
الدلخ ليش ماوقف السياره بالمواقف وأطفى المحرك وأخذ المفتاح ، هذا إهمال من السائق .كم مرّه حذّر المرور من ترك السياره في وضع التشغيل وهذاء الابله متّح .على العموم الحمدلله على سلامة الأم وأطفالها والله يرد يعقل عليهم .والسائق لازم يغرّم قيمة السياره وكذلك غرامه جزاء إهماله بأرشادات المرور وتحذيرهم .

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