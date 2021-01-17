أردوغان يصرف 640 مليون ليرة على قصره الصيفي من أموال الشعب التركي

وكالات (صدى):
اندلعت موجة غضب عارمة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب القصر الصيفي الذي يشيده في مدينة مارماريس الساحلية بجنوب غرب تركيا، ويتكلف 640 مليون ليرة (85.6 مليون دولار).
وأنفق أردوغان ملايين الليرات على المبنى المكون من 300 غرفة الواقع في خليج أوكلوك، كما جرى تخصيص 20 مليون ليرة أخرى للقصر في عام 2021، وفقًا للميزانية السنوية.
وتم تخصيص 65 ألف متر مربع من الأرض للقصر، الذي من المقرر أن يضم عددًا من القصور الصغيرة مع حمامات سباحة وثلاثة مهابط للطائرات العمودية، فيما تعرض المشروع لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حماية البيئة، بسبب تدمير الطبيعة لإفساح المجال لبنائه.
ويجري تشييد قصر رئاسي ثالث في بلدة أحلات القديمة في مقاطعة بدليس شرقي تركيا، فيما يبني القصور على الرغم من الأزمة الاقتصادية في تركيا جراء تفشي وباء كورونا، وتدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع الديون والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ تركيا.