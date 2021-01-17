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تعرف على أول أحفاد الملك عبد العزيز الذي تولى جده تربيته بنفسه

Time منذ 22 دقيقة
Views 1595
تعرف على أول أحفاد الملك عبد العزيز الذي تولى جده تربيته بنفسه

الرياض (صدى):
من المعروف أن الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - له عدد كبير من الأحفاد من أبناءه وبناته رحمهم الله جميعاً .

ويعد الأمير فيصل بن تركي الأول هو أول أحفاد الملك عبد العزيز ، حيث أنه وُلد عام 1337 هـ الموافق 1918 م .

وتولى تربية الأمير فيصل بن تركي جده بنفسه وعمه الملك سعود رحمهم الله جميعاً .

وكان الأمير فيصل بن تركي الأول يدرس في مدرسة الأمراء بالرياض ، كما كان أول وزير للعمل والشؤون الإجتماعية ، وتولى أيضاً حقيبة وزارة الداخلية .

ويؤكد المؤرخون أن الأمير فيصل بن تركي الأول له 5 أولاد و4 بنات وتوفي عام 1388 هـ الموافق 1968 م .

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
اي والله من اعلا البير ولا من أسفله... طالما الأمور كذا
كجمغلو
صدقناكم يعني
اللهو البرى
يالها من حرمة.. رزينة. أحيان الكلمات تقع ف القلب وف الصميم. فتوجع عندما تكون صادقة الحمدلله اني لم ارزق بولد منه حتى لايكون مثل والده.. ليست المرأة من تحافظ على شرفها.. حتى الرجل.. نعم. والله ما أعظم الشرفاء..
ابوبدر
انشهد انها خسرت وزن وكسبت ذنوب.✋
أحمد المتوكل بالله
صحيفة صدى هي صحيفة سعودية أعضاءها يعملون في السعودية أكيد راح يتم شيطنة أردوغان ويجب عليك معرقة قدرك ومكانك حينما تتكلم عن أشخاص مثل أردوغان لأننا نعرف تركيا قبله وبعده وحينما تسمي نفسك عدو الخونة نود لو تعلمنا من هم الخونة

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