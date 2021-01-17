تعرف على أول أحفاد الملك عبد العزيز الذي تولى جده تربيته بنفسه

الرياض (صدى):
من المعروف أن الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - له عدد كبير من الأحفاد من أبناءه وبناته رحمهم الله جميعاً .
ويعد الأمير فيصل بن تركي الأول هو أول أحفاد الملك عبد العزيز ، حيث أنه وُلد عام 1337 هـ الموافق 1918 م .
وتولى تربية الأمير فيصل بن تركي جده بنفسه وعمه الملك سعود رحمهم الله جميعاً .
وكان الأمير فيصل بن تركي الأول يدرس في مدرسة الأمراء بالرياض ، كما كان أول وزير للعمل والشؤون الإجتماعية ، وتولى أيضاً حقيبة وزارة الداخلية .
ويؤكد المؤرخون أن الأمير فيصل بن تركي الأول له 5 أولاد و4 بنات وتوفي عام 1388 هـ الموافق 1968 م .