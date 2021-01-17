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"العدل": تحديد المقابل المالي لأعمال التوثيق والإفراغات وعقود النكاح

Time منذ 31 دقيقة
Views 1640
"العدل": تحديد المقابل المالي لأعمال التوثيق والإفراغات وعقود النكاح

الرياض (صدى):
وافقت وزارة العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق حيث حددت المقابل المالي المستحق للموثقين ومأذوني الأنكحة المرخص لهم.

وذكرت الوزارة أن الحد الأدنى للمقابل المالي للعمل التوثيقي للوكالات والإقرارات والرهون 100 ريال، والحد الأعلى 4 آلاف ريال.

وأوضحت أن المقابل المالي للعمل التوثيقي للإفراغات العقارية وعقود النكاح، يتراوح بين 100 ريال في حده الأدنى؛ إلى 5 آلاف ريال في الحد الأعلى.

وأكدت على أن يكون المقابل المالي وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن، مع مراعاة الحد الأدنى والأعلى الوارد في الجدول، مشددة على أن يدون المرخص له مقدار المقابل المالي للعملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.

وأضافت أن لائحة نظام التوثيق تهدف لرفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق، موضحة أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
اي والله من اعلا البير ولا من أسفله... طالما الأمور كذا
كجمغلو
صدقناكم يعني
اللهو البرى
يالها من حرمة.. رزينة. أحيان الكلمات تقع ف القلب وف الصميم. فتوجع عندما تكون صادقة الحمدلله اني لم ارزق بولد منه حتى لايكون مثل والده.. ليست المرأة من تحافظ على شرفها.. حتى الرجل.. نعم. والله ما أعظم الشرفاء..
ابوبدر
انشهد انها خسرت وزن وكسبت ذنوب.✋
أحمد المتوكل بالله
صحيفة صدى هي صحيفة سعودية أعضاءها يعملون في السعودية أكيد راح يتم شيطنة أردوغان ويجب عليك معرقة قدرك ومكانك حينما تتكلم عن أشخاص مثل أردوغان لأننا نعرف تركيا قبله وبعده وحينما تسمي نفسك عدو الخونة نود لو تعلمنا من هم الخونة

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