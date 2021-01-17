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وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

Time منذ ساعة
Views 1915
وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة إدارية للعمل لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض؛ حيث أن التقديم يكون للسعوديين فقط بمسمى "أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين".

واشترطت الهيئة، بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادله، خبرة (2-4) سنة في مجال التطوير والتدريب ويفضل في المجال الصناعي، اتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

ويتمثل الوصف الوظيفي في: تنفيذ وتنسيق عقد البرامج التدريبية بناء على احتياجات المصدرين لرفع جاهزيتهم لدخول الأسواق المستهدفة، بينما التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
اي والله من اعلا البير ولا من أسفله... طالما الأمور كذا
كجمغلو
صدقناكم يعني
اللهو البرى
يالها من حرمة.. رزينة. أحيان الكلمات تقع ف القلب وف الصميم. فتوجع عندما تكون صادقة الحمدلله اني لم ارزق بولد منه حتى لايكون مثل والده.. ليست المرأة من تحافظ على شرفها.. حتى الرجل.. نعم. والله ما أعظم الشرفاء..
ابوبدر
انشهد انها خسرت وزن وكسبت ذنوب.✋
أحمد المتوكل بالله
صحيفة صدى هي صحيفة سعودية أعضاءها يعملون في السعودية أكيد راح يتم شيطنة أردوغان ويجب عليك معرقة قدرك ومكانك حينما تتكلم عن أشخاص مثل أردوغان لأننا نعرف تركيا قبله وبعده وحينما تسمي نفسك عدو الخونة نود لو تعلمنا من هم الخونة

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