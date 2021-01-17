وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة إدارية للعمل لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض؛ حيث أن التقديم يكون للسعوديين فقط بمسمى "أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين".
واشترطت الهيئة، بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادله، خبرة (2-4) سنة في مجال التطوير والتدريب ويفضل في المجال الصناعي، اتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
ويتمثل الوصف الوظيفي في: تنفيذ وتنسيق عقد البرامج التدريبية بناء على احتياجات المصدرين لرفع جاهزيتهم لدخول الأسواق المستهدفة، بينما التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .