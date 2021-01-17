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حمد آل الشيخ: نجدد ثقتنا في مواصلة نجاح التعليم عن بعد

Time منذ ساعة
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حمد آل الشيخ: نجدد ثقتنا في مواصلة نجاح التعليم عن بعد

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور " حمد آل الشيخ " على استمرار التعليم عن بعد نظرًا لاستمرار جائحة كورونا.

وقال " آل الشيخ " أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب مع بداية الفصل الدراسي الثاني نجدد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح التعليم عن بُعد، وتحقيق تطلعات قيادتنا -أعزها الله-، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معاً لتعزيز نواتج التعلّم.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن الطلاب سيتوجهون لاستلام الكتب المقرر دراستها في الفصل الثاني من المدارس، حيث يتسلم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية الكتب بدءاً من الساعة 9 صباحاً، في حين يبدأ تسليم طلبة المرحلة الابتدائية الساعة 3 عصراً.

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أحدث التعليقات

رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون. *** الله يرحمه ويغفر له **
رااايق
هههههههههههههه
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله طلع على لسان رجال المرور شعر وهم يحذرون من ترك السياره بوضع التشغيل ليش الناس ماتفهم .....؟ عالعموم الله يرد سيارته والحمدلله على سلامة أهله وأطفاله
faeiz1122
ههههه ضحكني تعليق أبو بدر التعليق الأول " بلعمري لاعب ليس عبد تبيعه.. واما اتفاقيتك فقبل لا تفكر ترى الفيفا لن يوافق عليها لانها اتفاقيات داخلية بمعنى اذا لم تتوافق مع انظمة الفيفا تبلها وتشرب مويتها " هلى كلامك كل اللاعبين عبيد مو كل اللاعبين أنديتهم يبيعونهم إذا مو محتاجين لهم وكل الأندية في العالم ماشي كذا أما عبد تعليقط مضحك والشي الثاني لاتفتي من رأسك يقولك في اتفاقيه يعني متفقين على هالأساس وموثق بالفيفا والأتحاد السعودي كيف الفيفا والأتحاد السعودي مايقبل وهو بين النادي و اللاعب بنفسه اتفاقيه لعب وراعين مو كل رئيس البلطان يافاهم
kkkk
الله على الظالم

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