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بالفيديو.. "استشاري": المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية كورونا في المملكة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1662
بالفيديو.. "استشاري": المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية كورونا في المملكة

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، على أن المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية فيروس كورونا في المملكة، موضحًا أن هناك مناطق سجلت صفراً من الإصابات.

وأشار باجهموم خلال حديثه على قناة "الإخبارية"، إلى ضرورة استمرارية المواطنين والمقيمين في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وأوضح أن المملكة تهدف إلى تطعيم أكثر من 70% من الأشخاص المقيمين على أرضها ليتمتع المجتمع بالمناعة الكاملة ضد كورونا.

وأضاف أن اللقاح سوف يستغرق بعض الوقت من لعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص كباقي اللقاحات بشكل عام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تركيا مستنقع العاهرات .. نسأل الله العفو والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام سليم ميه باالميه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. هذا يسمونه مساج الصدر والظهر باالبراطم .. نافع ولا له اضرار جانبيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. هذا يسمونه مساج الصدر والظهر باالبراطم .. نافع ولا له اضرار جانبيه ..
؟؟
لاتصدقون الاغلب مو سعوديات بل من البلدان المجاوره

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