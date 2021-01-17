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" الحصيني " يوجه رسالة هامة لأصحاب الماشية

Time منذ 8 دقائق
Views 1293
" الحصيني " يوجه رسالة هامة لأصحاب الماشية

الرياض (صدى):
وجه الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رسالة إلى أصحاب الماشية والمزارع.

وقال الحصيني: " مهم خاصة لإصحاب الحلال سواء الماشية او المزارع، من نهاية الأسبوع هذا متوقع موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة ".

وتابع: " متوقع أن تٌسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، تقترب من الصفر على الوسطى وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية ".

كما توقع أن تقترب درجات الحرارة الصغرى من15 في مكة المكرمة، وجدة 20 درجة.

وأضاف: " تعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ -الا ان يصرفها الله ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
تخلص منه النظام الايراني
العائد الى الله
اتقوا الله فى انفسكم .. السب والشتم والقذف لإخوانكم المسلمين سوف تسألون عنه يوم القيامة ..

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