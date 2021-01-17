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بالفيديو.. حكم كتابة " ما شاء الله " على السيارة للوقاية من العين

Time منذ 15 دقيقة
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بالفيديو.. حكم كتابة " ما شاء الله " على السيارة للوقاية من العين

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم كتابة ما شاء الله على السيارة للوقاية من العين.

وقال الماجد، إنه لا بأس بذلك، فيشرع للإنسان الحرص على بعض الوسائل لاتقاء العين.

وأضاف: " لا حاجة بالكتابة للوقاية من العين، حيث يكفي الدعاء والتحصن بالأذكار، لكن باعتبار الكتابة من باب التذكير فلا بأس ".

وحول ما إذا كانت بدعة أم لا، قال الماجد: " هذه العبارات ليست بدعة، وحتى ما يعلق على الجدران كلها أشياء من باب التذكير ".

وأشار إلى أنه عند رؤية شيء يعجب الإنسان فلا يقول "ماشاء الله" بل يقول " تبارك الله "، أو "اللهم بارك ".

واستشهد الماجد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فٍان العين حق ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
تخلص منه النظام الايراني
العائد الى الله
اتقوا الله فى انفسكم .. السب والشتم والقذف لإخوانكم المسلمين سوف تسألون عنه يوم القيامة ..

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