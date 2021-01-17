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بالفيديو ..أول سعودية تبيع قطع غيار السيارات بجدة

Time منذ ساعة
Views 2214
بالفيديو ..أول سعودية تبيع قطع غيار السيارات بجدة

جدة (صدى):
روت المواطنة " وداد الغامدي "، تجربتها كونها أول امرأة تبيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة.

وأوضحت الغامدي ، أنها بدأت المجال بالتدريج مع زوجها، مُنذ عامين ونصف العام، وبسبب ظرف ما، ابتعد زوجها عن إدارته.

وأشارت إلى أنها تولت هي مهمة إدارة المكان، ما أثار استغراب البعض في البداية، كونه مجل خاص بالرجال.

وأكدت أنه مع الوقت أصبح كل شيء سهلا، لافتة إلى أنها تبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحًا، وتعود إلى أولادها في الساعة الواحدة ظهرًا، ثم تعود للعمل في الساعة الرابعة مساءً وتستمر ساعتين أو ثلاثة قبل أن تعود للمنزل مرة أخرى، وذلك للتوفيق بين العمل والمنزل.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
سلمت أياديكم يا أبطال الثغور ..دكوا حصون الخوارج وأتباع إيران بلد النفاق والمؤامرات والفتن وعملاء الظلم والجهل والتخلف من ينشر الفتن في المنطقة من يأوي الخوارج من القاعدة وداعش ..اللهم سدد رمي قوات التحالف العربي الإسلامي الشرعي على طغمة الحوثة وأسيادهم
Sulltan. M.
على اختي سائقة السيارة اخذ المسار اليمين الى ان تتم عند اراك الخطوط بشكل صحيح.. وعلى تعليم القيادة الاختبار الميداني وليس غرف وكلاس و مربع بعد يومين تصدر لها رخصة وهي الله بالخير من جنبها... والله رأيت بنات سواقه حشمه وأدب.. هذا المطلوب..
دآنـــــــہہ
أفضل تعليق 👍👌👌
توتي
جمال الشريف شرح الحالة واحد عدم وجود بنلتي اما تصريح الخبلان ن فيتوريا هو مو سباك ولا صاحب بقالة يجلس عند الباب عشان فلوسه
عدو الخونة
لقد خبرناهم ووعينا انهم مخبوزين بخميرة فاسدة لو ماكان الشيخ عايض القرني اظهر اردوغان على حقيقته ولم يتبرأ من اعماله ولم يقف الى جانب ولاة امره بالحق لرأيناهم: -اما يتجاهلون الخبر بتاتا كما تجاهلوا ذلك الصحفي التركي اللئيم الذي قال لو بعث محمد امام اردوغان في الانتخابات لهزمه اردوغان وبنفس الصفحة انهلوا سبا وشتما على الشيخ الكلباني لانه قال بيت شعر عادي كلنا نقوله انظر هذا العنوان على صحيفة صدى: شاهد.. صحفي مؤيد للرئيس التركي: «لو بُعث الرسول ودخل انتخابات أمام أردوغان لن يفوز» Time منذ 5 أشهر Views 5622 Comment 6 وانظر الى هذا العنوان بنفس الصحيفة صدى ونفس التاريخ والوقت ايضا ولاحظ عدد التعليقات وعدد الزوار: تغريدة لـ " عادل الكلباني " تثير الجدل Time منذ 5 أشهر Views 28408 Comment 30 - او سيجون له الف تبرير وتبرير كما قال الاول وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا

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