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كل تطلع فيا باستغراب "

Time منذ 6 دقائق
Views 1103
كل تطلع فيا باستغراب "

جدة (صدى):
روت المواطنة " وداد الغامدي "، تجربتها كونها أول امرأة تبيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة.

وأوضحت الغامدي ، أنها بدأت المجال بالتدريج مع زوجها، مُنذ عامين ونصف العام، وبسبب ظرف ما، ابتعد زوجها عن إدارته.

وأشارت إلى أنها تولت هي مهمة إدارة المكان، ما أثار استغراب البعض في البداية، كونه مجل خاص بالرجال.

وأكدت أنه مع الوقت أصبح كل شيء سهلا، لافتة إلى أنها تبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحًا، وتعود إلى أولادها في الساعة الواحدة ظهرًا، ثم تعود للعمل في الساعة الرابعة مساءً وتستمر ساعتين أو ثلاثة قبل أن تعود للمنزل مرة أخرى، وذلك للتوفيق بين العمل والمنزل.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن الشهراني
لا حول ولا قوة الا بالله كل واحد سب الشيخ وشكك في نيته والله العظيم راح توسألون يوم الحساب على كلامكم الشيخ مسوي وليمه لرجل الاعمال العمري وبعض الاعلاميين والشيخ ولد حمايل يذبح ويسلخ من حر ماله وشهم وكريم واذا باقي شي من الوليمه تروح لبنك الطعام وين المشكله يعني تبونه يحط دجاج يالدجاج
ع. س. ع
ما يستاهل حتى ثلاثة آلاف في الشهر بالعربي مأخذ مقلب في نفسة
ابو مصرقع البدوي الرحال
حركه عاديه جدا اخذها حماس فقط
عدنان
اعرفو عن من تأخذون دينكم هذا مسكين وانتم من صنعتوه
متعب
المدعوين حوالي عشرة اشخاص حسب الفيديو .... والمفطحات سبعة ....هذا كثير وفية من الاسراف الكثير

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