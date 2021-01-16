توضيح من " الماجد " بشأن مصارحة الخاطب بأمراض العروس

الرياض (صدى):
أجاب الشيخ سليمان الماجد، عن سؤال " ما هو الضابط الشرعي في إظهار العيوب للخاطب؟ " موضحًا أهمية إخبار الخاطب عند الخِطبة، بالإصابة ببعض الأمراض المنتشرة، مثل السكري وغيره.
وقال الماجد خلال برنامج " يستفتونك " إن العلماء اختلفوا في ذكر العيوب، مضيفا: " الأصل أن المرأة الشابة أو الرجل الشاب عدم إصابتهم ببعض الأمراض المنتشرة مثل السكري وغيرها من الأمراض، وهذه لها آثارها على المدى الطويل، وهي مؤثرة في حياة الإنسان".
وتابع: " يحسن في أقل الأحوال أن يخبر عن ذلك، والناس يخبرون حتى عن أقل عن هذه بأن المرأة عندها كذا وكذا، والرجل عنده كذا وكذا، ونحو ذلك"، داعيًا إلى أن يحتاط الإنسان في مثل هذه المسائل المشتبهة.