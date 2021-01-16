رونالدو ينتقد قرار استغناء ريال مدريد عن أشرف حكيمي

وكالات (صدى):
انتقد الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما، مساء اليوم السبت، قرار تخلي نادي ريال مدريد عن خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي، لصالح إنتر ميلان.
وقال رونالدو : "لقد أخطأ ريال مدريد في خسارة حكيمي هكذا.. ووقت إلى آخر، أتخيل أنني ألعب مع حكيمي، كنا سنطير معًا".
يذكر أن حكيمي البالغ من العمر 22 عامًا، أتم انتقاله الصيف الماضي إلى صفوف إنتر، بعدما تأكد من أنه لن يحصل على مكان أساسي في تشكيل المدير الفني زين الدين زيدان في نادي العاصمة الإسبانية مدريد، رغم التطور الذي عاشه الظهير الأيمن خلال إعارته في بوروسيا دورتموند.