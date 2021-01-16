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رونالدو ينتقد قرار استغناء ريال مدريد عن أشرف حكيمي

Time منذ ساعة
Views 1546
رونالدو ينتقد قرار استغناء ريال مدريد عن أشرف حكيمي

وكالات (صدى):
انتقد الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما، مساء اليوم السبت، قرار تخلي نادي ريال مدريد عن خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي، لصالح إنتر ميلان.

وقال رونالدو : "لقد أخطأ ريال مدريد في خسارة حكيمي هكذا.. ووقت إلى آخر، أتخيل أنني ألعب مع حكيمي، كنا سنطير معًا".

يذكر أن حكيمي البالغ من العمر 22 عامًا، أتم انتقاله الصيف الماضي إلى صفوف إنتر، بعدما تأكد من أنه لن يحصل على مكان أساسي في تشكيل المدير الفني زين الدين زيدان في نادي العاصمة الإسبانية مدريد، رغم التطور الذي عاشه الظهير الأيمن خلال إعارته في بوروسيا دورتموند.

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أحدث التعليقات

مغرد
هذي من التبرعات إلى يحفرون بها بيار با أفريقيا وحنا حمير نصدق كنا
كلام العقل
وش الفايده من التحاليل خلاص بلنتي واضح لاكن فيه منع أن الهلال يحصل على حقوقه لو انه للأهلي أو النصر كان بلنتي صحيح وتقدير الحكم صحيح.
كلام العقل
وش الفايده من التحاليل خلاص بلنتي واضح لاكن فيه منع أن الهلال يحصل على حقوقه لو انه للأهلي أو النصر كان بلنتي صحيح وتقدير الحكم صحيح.
مغرد
سبحان هذا الشخص ماني مرتاح له
ابوبدر
بعذره اللاعب عبدالله الحمدان ما يبي يجدد مع الشباب.. اللاعبين ماهم عبيد لاحد يتحكم فيهم ويوقعهم على عقود من وحي الخيال. لا تروحون لهذا ولا توقعون مع هذا والا اطلعوا برا البلد. اصلا الشرهه على اتحاد الكرة لازم يرفضون وضع مصائر لاعبين بيد مشرف او مسؤول. اللاعب اللي يشوف زميله يُهان عند رغبته بالخروج او اذا تم فسخ عقده اكيد راح يخرجمن النادي.

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