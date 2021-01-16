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العلا تتميز بطبيعتها الخلابة
منذ ساعة
535
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أحدث التعليقات
منصور المنصور
شكلك تبي تلحق بن زكريا تبغى تصير فنان زيه والعالم كلها ما تفهم شي 😇😩
منصور المنصور
شكلك تبي تلحق بن زكريا تبغى تصير فنان زيه والعالم كلها ما تفهم شي 😇😩
راصد
أما الهدف غير صحيح؟!! بمكن تقصد يا كوتش الحكم ألغى هدف صحيح للنصر ولم يحتسب له ضربتي جزاء صحيحة أما الكروت تبيه يعطيهم وهم ما يستحقون عشان يرضيك؟! صحيح الحكم تغاضى عن كروت صفراء لفريقك لو احتسب لتم طرد بعض لاعبي الرائد
صراحه
هاظ ايش يا زلمه
وافي
لاشفت الرجال كانس الشنب والحية اغسل يدك منه
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