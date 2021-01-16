الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الظهور الأخير للإعلامي فهد الحمود قبل وفاته 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1811
شاهد.. الظهور الأخير للإعلامي فهد الحمود قبل وفاته 

الرياض (صدى):
تداول مواطنون مقطع فيديو يرصد الظهور الأخير  للمذيع الراحل فهد الحمود على شاشات التلفزيون، قبل وفاته.

 

وكان المذيع فهد الحمود ظهر مؤخرًا، على شاشات التلفزيون لتقديم نشرة التاسعة عبر قناة الإخبارية، يوم الاثنين الموافق 2020/4/13، بعد انقطاع دام سنوات.

 

ويأتي ظهور " الحمود "  على شاشة قناة الإخبارية، ضمن مبادرة القناة لإعادة الإعلاميين والمذيعين القدامى، الذين قدموا النشرات على التلفزيون السعودي.

 

يذكر أن الإعلامي فهد الحمود وافته المنية اليوم، ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد، غدًا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، وسيقتصر العزاء في المقبرة فقط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

منصور المنصور
شكلك تبي تلحق بن زكريا تبغى تصير فنان زيه والعالم كلها ما تفهم شي 😇😩
منصور المنصور
شكلك تبي تلحق بن زكريا تبغى تصير فنان زيه والعالم كلها ما تفهم شي 😇😩
راصد
أما الهدف غير صحيح؟!! بمكن تقصد يا كوتش الحكم ألغى هدف صحيح للنصر ولم يحتسب له ضربتي جزاء صحيحة أما الكروت تبيه يعطيهم وهم ما يستحقون عشان يرضيك؟! صحيح الحكم تغاضى عن كروت صفراء لفريقك لو احتسب لتم طرد بعض لاعبي الرائد
صراحه
هاظ ايش يا زلمه
وافي
لاشفت الرجال كانس الشنب والحية اغسل يدك منه

أخر الأخبار

شاهد.. وليمة أقامها عائض القرني في منزله تحدث ضجة وتتصدر الترند 
شاهد.. وليمة أقامها عائض القرني في منزله تحدث ضجة وتتصدر الترند 
Time منذ دقيقة Views 1089
الكشف عن مصير مفاوضات الأهلي مع الجزائري جمال بلعمري 
الكشف عن مصير مفاوضات الأهلي مع الجزائري جمال بلعمري 
Time منذ 12 دقيقة Views 1462
شاهد.. الظهور الأخير للإعلامي فهد الحمود قبل وفاته 
شاهد.. الظهور الأخير للإعلامي فهد الحمود قبل وفاته 
Time منذ 24 دقيقة Views 1811
بلاغ مواطن يقود لضبط قائد مركبة مخالف
بلاغ مواطن يقود لضبط قائد مركبة مخالف
Time منذ 33 دقيقة Views 1444
الشرطية ماصدقت خبر
الشرطية ماصدقت خبر
Time منذ 37 دقيقة Views 387
زواج في الصحراء
زواج في الصحراء
Time منذ 38 دقيقة Views 393
وليد الفراج لماجد عبدالله : سامي الجابر لاعب كويس هل كان بينكما حساسيات
وليد الفراج لماجد عبدالله : سامي الجابر لاعب كويس هل كان بينكما حساسيات
Time منذ 38 دقيقة Views 348
النمر يوضح.. "هل يوجد علاقة بين أمراض القلب وكهرباء اليد اليسرى؟"
النمر يوضح.. "هل يوجد علاقة بين أمراض القلب وكهرباء اليد اليسرى؟"
Time منذ 44 دقيقة Views 1710
بشرى سارة من " التعليم " بشأن تخفيض الحصص في الفصل الدراسى الثاني 
بشرى سارة من " التعليم " بشأن تخفيض الحصص في الفصل الدراسى الثاني 
Time منذ ساعة Views 2680
لجنة المنشطات تجري فحصا لـ لاعبي الاتحاد
لجنة المنشطات تجري فحصا لـ لاعبي الاتحاد
Time منذ ساعة Views 1687