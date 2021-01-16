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تفاصيل الرحلة التاريخية للملك عبدالعزيز وأبناءه إلى مصر قبل 75 عاما

Time منذ 23 دقيقة
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تفاصيل الرحلة التاريخية للملك عبدالعزيز وأبناءه إلى مصر قبل 75 عاما

نايف السالم (صدى):
زار الملك عبدالعزيز آل سعود مصر وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، ولاقت ترحيبا سياسيا وشعبيا لا مثيل له.

الزيارة تمت في يوم 7 يناير من العام 1946، وأتت استجابة من الملك عبدالعزيز لدعوة مصر لزيارتها.

وحضر الملك عبدالعزيز آل سعود على اليخت الملكي المحروسة الذي كان قد أقلع من السويس في 2 يناير سنة 1946 متجهاً إلى جدة ، وفور وصول اليخت إلى السويس استقبل الملك عبدالعزيز استقبالا جماهيريا حافلا، واستقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة إلى قصر عابدين مرورا بشوارع وميادين القاهرة، وقد رحبت به الجماهير في القاهرة ترحيبا كبيرا.

وعلى الرغم من أن قانون النياشين في مصر وقتها كان ينص على ألا تهدى لمن لم يبلغ عمره أقل من 21 سنة، غير أن الملك فاروق زيادة في تكريم أنجال الملك عبدالعزيز رأى أن يهدي جميع الأمراء المرافقين للملك عبدالعزيز الوشاح الأكبر من نيشان النيل.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبها و لا ما حسبها صدرة بس المهم سددوا اللي عليكم
إبن سمومة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، نسأل الله العفو والعافية..
ابوبدر
الاسلحة موجود بيد الصغير والكبير. اشربوا🙄
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجوااد ..
ابوبدر
تاومبا قالوا لا يرجع ولا نبغاه يلعب مع احد. واشتكاهم. رئيس نادي علشان تصرف غير صحيح خلوه يقدم استقالته.

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