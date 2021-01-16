تفاصيل الرحلة التاريخية للملك عبدالعزيز وأبناءه إلى مصر قبل 75 عاما

نايف السالم (صدى):
زار الملك عبدالعزيز آل سعود مصر وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، ولاقت ترحيبا سياسيا وشعبيا لا مثيل له.
الزيارة تمت في يوم 7 يناير من العام 1946، وأتت استجابة من الملك عبدالعزيز لدعوة مصر لزيارتها.
وحضر الملك عبدالعزيز آل سعود على اليخت الملكي المحروسة الذي كان قد أقلع من السويس في 2 يناير سنة 1946 متجهاً إلى جدة ، وفور وصول اليخت إلى السويس استقبل الملك عبدالعزيز استقبالا جماهيريا حافلا، واستقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة إلى قصر عابدين مرورا بشوارع وميادين القاهرة، وقد رحبت به الجماهير في القاهرة ترحيبا كبيرا.
وعلى الرغم من أن قانون النياشين في مصر وقتها كان ينص على ألا تهدى لمن لم يبلغ عمره أقل من 21 سنة، غير أن الملك فاروق زيادة في تكريم أنجال الملك عبدالعزيز رأى أن يهدي جميع الأمراء المرافقين للملك عبدالعزيز الوشاح الأكبر من نيشان النيل.