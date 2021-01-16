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" 10 ملايين للعام الواحد ".. رئيس الشباب يكشف مفاجأة عن المفاوضات مع الحمدان " فيديو " 

Time منذ 47 دقيقة
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" 10 ملايين للعام الواحد ".. رئيس الشباب يكشف مفاجأة عن المفاوضات مع الحمدان " فيديو " 

طلال الغامدي (صدى):
تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن تفاصيل المفاوضات مع مهاجم الفريق عبدالله الحمدان، قائلا:" موضوع تجديد عقد الحمدان، لدى والده الذي لم يتجاوب للاجتماع معنا وسبق وأن عرضنا على اللاعب 5 ملايين وكان طالب 7 ملايين ".

 

وأضاف " البلطان " خلال تصريحات تلفزيونية:" يتحدثون عن 8 ملايين و 10 للعام الواحد، حتى وكيله يقول هذا اللاعب ليس لي كنترول عليه، الأمر لدى والده "، مبينا:" الشباب كسب بخروج جمال بلعمري ولا تخلوني أقول وش كان يسوي "، لافتا:" اليوم الأجواء صحية بالنادي وخروجه مكسب من جميع النواحي ".

 

ولفت:" ‏بيننا وبين جمال بلعمري عقد واتفاق بعدم العودة إلى دورينا إلا بموافقة الشباب مقابل مبلغ مالي جديد يتم الاتفاق عليه "، موضحا:"  رئيس الأهلي استفسر مني وقلت له "ستدفع مبلغ كبير مقابل موافقتنا و سأحفظ حقوق نادي الشباب ".

وتابع:" عبدالله الحمدان تلقى 3 كروت صفراء وهي أكثر من عدد أهدافه في الدوري وفوق ذلك يطلب مبلغا ماليا كبيرا ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبها و لا ما حسبها صدرة بس المهم سددوا اللي عليكم
إبن سمومة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، نسأل الله العفو والعافية..
ابوبدر
الاسلحة موجود بيد الصغير والكبير. اشربوا🙄
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجوااد ..
ابوبدر
تاومبا قالوا لا يرجع ولا نبغاه يلعب مع احد. واشتكاهم. رئيس نادي علشان تصرف غير صحيح خلوه يقدم استقالته.

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