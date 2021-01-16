" 10 ملايين للعام الواحد ".. رئيس الشباب يكشف مفاجأة عن المفاوضات مع الحمدان " فيديو " 

طلال الغامدي (صدى):
تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن تفاصيل المفاوضات مع مهاجم الفريق عبدالله الحمدان، قائلا:" موضوع تجديد عقد الحمدان، لدى والده الذي لم يتجاوب للاجتماع معنا وسبق وأن عرضنا على اللاعب 5 ملايين وكان طالب 7 ملايين ".
وأضاف " البلطان " خلال تصريحات تلفزيونية:" يتحدثون عن 8 ملايين و 10 للعام الواحد، حتى وكيله يقول هذا اللاعب ليس لي كنترول عليه، الأمر لدى والده "، مبينا:" الشباب كسب بخروج جمال بلعمري ولا تخلوني أقول وش كان يسوي "، لافتا:" اليوم الأجواء صحية بالنادي وخروجه مكسب من جميع النواحي ".
ولفت:" بيننا وبين جمال بلعمري عقد واتفاق بعدم العودة إلى دورينا إلا بموافقة الشباب مقابل مبلغ مالي جديد يتم الاتفاق عليه "، موضحا:" رئيس الأهلي استفسر مني وقلت له "ستدفع مبلغ كبير مقابل موافقتنا و سأحفظ حقوق نادي الشباب ".
وتابع:" عبدالله الحمدان تلقى 3 كروت صفراء وهي أكثر من عدد أهدافه في الدوري وفوق ذلك يطلب مبلغا ماليا كبيرا ".