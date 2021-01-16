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شاهد.. لاعب كرة قدم يصطدم بقائم المرمى بطريقة مؤلمة بعد غياب عامين عن الملاعب 

Time منذ ساعة
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شاهد.. لاعب كرة قدم يصطدم بقائم المرمى بطريقة مؤلمة بعد غياب عامين عن الملاعب 

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لاعب كرة القدم الإماراتي، أحمد ربيع  مجددًا بقائم المرمى، الأمر الذي يتسبب بخروجه من اللقاء بسبب الإصابة القوية.

وبدا في الفيديو نفسه، اصطدام لاعب نادي الجزيرة، أحمد ربيع يصطدم بعمود الإنارة، وبسبب ذلك غاب عن الملاعب لمدة عامين إثر الإصابة التي تعرض لها في عام 2019.

وكانت مباراة خورفكان ضد الجزيرة، في الدوري الإماراتي، شهدت اليوم السبت، سوء حظ غريب لأحمد غريب، لاعب الجزيرة، والذي عاد للعب مع فريقه بعد غياب عامين.

 

يذكر أن ربيع تلقى في الدقائق الأخيرة للمباراة كرة عرضية داخل منطقة جزاء خورفكان، لكنها مرت من أمام رأسه ليختل توازنه ويسقط، لتصطدم قدمه اليسرى بالقائم الأيمن، ويعاني من إصابة قوية استدعت التدخل الطبي.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبها و لا ما حسبها صدرة بس المهم سددوا اللي عليكم
إبن سمومة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، نسأل الله العفو والعافية..
ابوبدر
الاسلحة موجود بيد الصغير والكبير. اشربوا🙄
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجوااد ..
ابوبدر
تاومبا قالوا لا يرجع ولا نبغاه يلعب مع احد. واشتكاهم. رئيس نادي علشان تصرف غير صحيح خلوه يقدم استقالته.

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