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أسباب بقاء فيتوريا في الرياض رغم إقالته من النصر 

Time منذ 22 دقيقة
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أسباب بقاء فيتوريا في الرياض رغم إقالته من النصر 

طلال الغامدي (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة حول سبب بقاء المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الرياض رغم إقالته من منصب المدير الفني لنادي النصر.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، فإن فيتوريا لم يغادر المملكة وقرر البقاء في الرياض حتى يحصل على باقي مستحقاته المالية لدى النصر.

 

وأضاف " العجلان ":" يوما ما زال مدرب النصر السابق روي فيتوريا متواجدًا في الرياض؛ حيث ينتظر استلام باقي مستحقاته من رواتب متأخرة، وشرط جزائي قبل المغادرة إلى بلاده ".

وكان فيتوريا قاد النصر هذا الموسم في 10 مباريات بدوري المحترفين، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى ست هزائم، ما وضع الفريق في موقف لا يحسد عليه وهو ما اضطر الإدارة للاستغناء عن خدماته.

 

وكانت إدارة النصر قررت إقالة فيتوريا بعد التعادل أمام ضمك في دوري المحترفين، وتذبذب مستوى الفريق في بداية منافسات الموسم الجاري.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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