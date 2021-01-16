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بالفيديو.. " النقل " توضح تفاصيل مثيرة عن تقنية الاهتزازات التحذيرية

Time منذ 10 دقائق
Views 1298
بالفيديو.. " النقل " توضح تفاصيل مثيرة عن تقنية الاهتزازات التحذيرية

عادل الحربي (صدى):
كشف مدير إدارة السلامة بوزارة ‎النقل، المهندس محمد العبود، تفاصيل مثيرة عن تقنية الاهتزازات التحذيرية.

وقال " العبود " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج قناة الإخبارية:" تقنية الاهتزازات تحذر السائق عنده خروجه من المسار بالطرق السريعة والمزدوجة ".

 

ولفت " العبود:" تقنية الاهتزازت إحدى وسائل السلامة التحذيرية، وتستخدم لبيان حدود المسارات عند الخروج عن الطريق، وهي عبارة عن اهتزاز بسيط مع إصدار صوت لتنبيه سائق المركبة حال خروجه عن المسارات المحددة ".

 

وأوضح أن الهدف من استخدام تلك التقنية على الطرق هو تقليل الحوادث المرورية بشكل عام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبينا أن التقنية المستخدمة بسيطة جدًا، وهي عبارة عن أمشاط تُغرس في الإسفلت بعمق 12 ملليمترًا وبعرض 15 سم تقريبًا، وتبدأ من مللي حتى 12 مللي تدريجيًا.

وتابع أن تغطية 100 كيلومتر طرق بتلك التقنية لن يستغرق أكثر من 10 أيام.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبها و لا ما حسبها صدرة بس المهم سددوا اللي عليكم
إبن سمومة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، نسأل الله العفو والعافية..
ابوبدر
الاسلحة موجود بيد الصغير والكبير. اشربوا🙄
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجوااد ..
ابوبدر
تاومبا قالوا لا يرجع ولا نبغاه يلعب مع احد. واشتكاهم. رئيس نادي علشان تصرف غير صحيح خلوه يقدم استقالته.

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