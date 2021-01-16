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"تقييم" تقر العقوبة على 66 مخالفة لمقيّمين معتمدين

Time منذ 38 دقيقة
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"تقييم" تقر العقوبة على 66 مخالفة لمقيّمين معتمدين

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، العقوبة عن معاقبة (66) مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام 2020.

جاد ذلك لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة؛ بهدف إيضاح وشرح جميع الخطوات التي يقوم فيها المقيّم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.

وأوضحت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.

وأضافت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم عقاري وإيقاف 3 مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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