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بالفيديو.. الأحمري: الجامعات تمتلك صلاحية تقدير المواقف لضمان سلامة الطلاب والمنسوبين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الأحمري: الجامعات تمتلك صلاحية تقدير المواقف لضمان سلامة الطلاب والمنسوبين

الرياض (صدى):
أكد طارق الأحمري المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الجامعات تمتلك صلاحية تقدير المواقف لضمان سلامة الطلاب والمنسوبين.

وأوضح الأحمري أنه تم تشكيل لجان على مستوي الكليات والجامعات تقدر المواقف لضمان صحة الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ، حيث تم تقسيم الشعب لمقررات لضمان عدم وجود أعداد كبيرة للطلاب داخل القاعات الدراسية العملية

وتابع أنه إن عمليات تعقيم جميع مرافق الجامعة القاعات والمختبرات مستمرة، كما أنه يتم التأكد من الحالات الصحية للطلاب .

وأضاف أن التجربة في الفصل الدراسي الأول كانت ناجحة ومميزة ، لافتا إلى أنه قبل أن تتحول كورونا إلى جائحة وجه الوزير بالاستعداد للموقف وكذلك تحديد خطة الطواريء ورفع مستوى الجاهزية.

وأشار إلى أن الجامعات خلال الجائحة عملت على خدمة المجتمع بالمساهمة الفعالة بكل إمكانياتها البحثية والعلمية ومبانيها ومستشفياتها بتعاون مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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