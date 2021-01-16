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شاهد.. لص يسرق سيارة في وضع التشغيل بالرياض وبداخلها امرأة وطفلتيها 

Time منذ 6 دقائق
Views 1302
شاهد.. لص يسرق سيارة في وضع التشغيل بالرياض وبداخلها امرأة وطفلتيها 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة سرقة سيارة في وضع التشغيل، من أمام إحدى مغاسل الملابس في حي الياسمين بمدينة الرياض.

وقالت صاحبة السيارة، إنه عند قضائها إجازة ما بين الفصلين لدى أخيها بمدينة الرياض والذي يقطن بحي الياسمين ذهبت مع سائقها الخاص برفقة طفلتين على مركبتها، لافتة إلى أنها كانت والطفلتين في المقعد الخلفي للسيارة عندما أمرت سائقها الخاص بالنزول بسرعة لإحضار غرض من مغسلة الملابس الواقعة بشارع القلعة بحي الياسمين.

 

وأبانت أن السيارة في وضع التشغيل و لم تمضِ ثواني حتى قفز شخص مجهول وراء عجلة القيادة و سرق السيارة وهم بداخلها و عندما فوجئ اللص بصراخهن و بعد ما يقارب المئة متر أثناء سير السيارة بسرعة جنونية صرخ بهن بطريقة هيستيرية مرعبة يأمرهن بمغادرة السيارة فوراً فما كان من صاحبة السيارة إلا أن احتضنت الطفلتين و قفزت بهن إلى الشارع تاركة خلفها حقيبتها ومقتنياتها الخاص.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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