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قرارت جديدة من إدارة الاتحاد لـلاعبين بعد أزمة الخسارة

Time منذ ساعة
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قرارت جديدة من إدارة الاتحاد لـلاعبين بعد أزمة الخسارة

ماجد محمد (صدى):
عقدت إدارة نادي الاتحاد اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية مواجهة أبها التي خسرها الفريق 0ـ1 على ملعب الجوهرة ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت مصادر أن الاجتماع شهد حضور أنمار الحائلي، رئيس النادي، وأحمد كعكي، نائبه، وحامد البلوي، المدير التنفيذي للكرة في النادي الغربي، مضيفة أن الإدارة طالبت لاعبيها نسيان الخسارة، والأحداث التي صاحبت المباراة، مبينةً رضاها التام عن المستوى في المواجهة التي خسرها الفريق، بحسب الرياضية.

وأكدت الإدارة أن التركيز مطلوب في المباريات المقبلة دوريًا وفي نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

كما منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، لاعبيه راحة عن تدريبات، أمس، على أن يعود الفريق، اليوم، استعدادًا، لمواجهة العين الجولة المقبلة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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