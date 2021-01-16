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بالفيديو.. تعرف على أبرز ملامح علاقة ملوك المملكة بالخيل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تعرف على أبرز ملامح علاقة ملوك المملكة بالخيل

نايف السالم (صدى):
بثت قناة الـ mbc الفضائية تقريرا عن اهتمام ملوك المملكة بالخيول العربية الأصيلة ، اقتداءا بالملك المؤسس عبدالعزيز بن سعود أول من من اهتم بسباقات الخيل التي كانت تنطلق من قصره حتي حي الملز.

وذكر التقرير أن الملك سعود من أول الملوك الذين اهتموا بالخيول في مراحل تأسيس الدولة، وأنشأ أول منصة حديثة لسباقات الخيل

كما يعد الملك فيصل من الملوك الذين اهتموا بالخيل في العصر الحديث ، وفي عهده تم استخدام الخيول في المهام العسكرية ، وبدأت في عهده رحلات سباق الخيل الحديثة وفق أنظمة وشروط وقوانين نظمت عملية السباق.

وفي عهد الملك خالد بن عبدالعزيز تم تطوير سباقات الخيل وتحديث كامل لنادي الفروسية في الملز، وتم إنتاج الخيل المهجنة المعروفة بسرعاتها العالية

ويعد الملك فهد بن عبدالعزيز رجل التحديات وصاحب قرار إقامة سباق كاسي الملك وولي العهد على شوطين للانتاج المحلي والخيل المستوردة

كما أطلق على عبدالله بن عبدالعزيز الأب الروحي لرياضة الفروسية والذى رأس نادي الفروسية خمسين عاما ، حيث أطلق السباق بشوطين ثم 3 أشواط في أسبوع حتي وصلت إلى عشرين شوط ، ورفع قيمة جوائز المسابقات عشرات الأضعاف>

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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